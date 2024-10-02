В Югре одобряют введение штрафов за выгул собак опасных пород без намордника и поводка

Большинство югорчан высказались в пользу ужесточения правил выгула собак. Особенно законопроект поддержали участники с детьми. Опрос проводился среди экономически активного населения региона через сервис SuperJob.

«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: ответственность за нарушения составит до 3 тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч − для юрлиц. Согласно опросу Superjob, большинство жителей Ханты-Мансийского АО (77%) одобряют это решение: «Поддерживаю, но считаю, что штрафы должны быть намного выше»; «Такой закон необходим для исключения нападения собак опасных пород на людей, особенно на детей», − говорится в сообщении.

Интересно, что женщины выразили большую поддержку нововведению (84%), чем мужчины (70%). Уровень одобрения особенно высок среди родителей − 84%.

Среди владельцев собак тоже преобладает положительное мнение. 75% поддержали идею штрафов, приводя примеры трагических случаев, когда мелкие собаки пострадали от нападений крупных пород. Однако закон более активно поддерживают люди, у которых нет собак − 82%.

Лишь 10% опрошенных не одобрили законопроект, утверждая, что проблема не в породах, а в безответственности владельцев.