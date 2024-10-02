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​О сургутском ИНТЦ рассказали в Москве

В Москве прошла презентация сургутского ИНТЦ

​О сургутском ИНТЦ рассказали в Москве
Кадр из трансляции vk.com/shtabugra

В Сургуте продолжается активное развитие инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк», который привлекает новых резидентов и инвесторов. Накануне в представительстве Югры в Москве состоялась презентация проекта для потенциальных партнеров, где были обозначены ключевые направления его работы.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев представил проект и рассказал о его приоритетах. В центре внимания – инженерные технологии, геология, биомедицина и беспилотные авиасистемы. «Наша задача – привлечь партнеров, чтобы они оценили свои возможности, свои силы, чтобы можно было приехать и разместиться в Югре. Мы показали, что Север не так страшен. Наоборот, он становится более привлекательным в нашей стране. Это безопасность, качество жизни, комфорт и, самое главное, та ресурсная база, на которой должны разрабатываться технологии, находится у нас», – отметил Алексей Забозлаев.

Помимо научной инфраструктуры, Югра предлагает резидентам «Юнити Парка» привлекательные условия: освобождение от налога на имущество и прибыль на 10 лет, снижение ставки страховых взносов до 15%, а также компенсацию таможенных пошлин и НДС. Эти меры поддержки создают благоприятную экосистему для внедрения инноваций.

Генеральный директор управляющей компании ИНТЦ «Юнити Парк» Ренат Бахтиев отметил значимость предложенных льгот: «Те льготы, которые установлены для участников этого проекта, толкают к тому, чтобы в этом проекте участвовать. Потому что они будут очень конкурентоспособными на рынке. То есть, минус налоги. Но и государство в этом случае должно смотреть, чтобы продукты были на самом деле инновационными».

Генеральный директор фонда развития ИНТЦ Инна Андреянова подчеркнула важность встреч с представителями бизнес-структур и институтов развития: «Очень важно встречаться с лицами, которые принимают решения в конкретных бизнес-структурах, с представителями федеральных органов исполнительной власти, институтов развития. Все они аккумулируют различные инструменты для работы с отраслями. Мы, как ИНТЦ, работаем именно для нескольких отраслей. Именно поэтому эти презентации важны».

Презентация проекта уже дала конкретные результаты – было подписано соглашение о сотрудничестве с нефтесервисной компанией «Лабадванс», которая планирует открыть лабораторию в Ханты-Мансийске или Сургуте. Генеральный директор компании Алексей Черемисин отметил важность присутствия в регионе: «Нам нужно быть как можно ближе к нефтегазовым регионам. Югра — основной регион. Поэтому подписали соглашение сейчас. Мы планируем открывать лабораторию. Ханты-Мансийск или Сургут решим позже. Мы знаем об этом проекте. Очень крупный проект по созданию международного кампуса, университета, технопарка. Очень амбициозный проект».

Таким образом, «Юнити Парк» продолжает укреплять свои позиции на научно-технологической карте России, создавая условия для развития передовых технологий и сотрудничества.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 81, комментариев: 0
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