Югра продолжает активно поддерживать семьи с детьми

С 1 октября 2024 года во всех регионах России, включая Югру, начнется пилотное внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа одобрило предложения департамента социального развития о замене ранее действующих удостоверений многодетных семей на новые, единые образцы, утвержденные в июне распоряжением Правительства Российской Федерации.

Электронное удостоверение многодетной семьи будет представлять собой уникальный QR-код, который отобразится в разделе «Семья и дети» личного кабинета на портале Госуслуги. По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой, в округе насчитывается 43 843 многодетные семьи. Департамент обеспечит электронное уведомление семей о необходимости получения нового удостоверения. Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале Госуслуги придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения, пояснила Светлана Круглова.

Цифровое удостоверение призвано значительно упростить процесс подтверждения права на получение льгот. В отличие от бумажного удостоверения, которым могли пользоваться только родители, цифровое смогут использовать и взрослые члены семьи, и дети. Удостоверение будет удобно хранить в телефоне и использовать, например, при льготном посещении музеев или выставок. При этом у семьи останется возможность получить и бумажное удостоверение, если это необходимо.

Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул важность упрощения процедуры получения нового удостоверения: «Правительством РФ утвержден новый единый образец удостоверений многодетной семьи. Теперь заменить ранее действующие удостоверения можно будет в отделениях регионального Агентства социального благополучия. Поручил департаменту социального развития упростить процедуру получения удостоверений для сокращения временных и транспортных затрат, рассмотреть возможность его получения по месту жительства. Чтобы у семьи не возникло проблем в получении, выдачу удостоверений можно организовать там, где проживает семья – вручить может глава муниципалитета».

Автономный округ активно поддерживает семьи с детьми. «Сейчас в Югре действует 50 мер, но система поддержки остается гибкой, будем донастраивать ее, ориентируясь на запросы жителей. Семейный совет Югры обобщит подготовленные предложения, самые масштабные и актуальные будут учтены нами при формировании нового национального проекта «Семья». Многие инициативы, которые были предложены семьями ранее, вошли в региональные законы и госпрограммы, федеральные проекты. Донести свои идеи позволили, в том числе мероприятия Года семьи, в которых активное участие принимают семьи, общественные организации, органы власти округа», – рассказал Руслан Кухарук.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи в Российской Федерации. Это подчеркивает приоритетное значение поддержки семейных ценностей в стране. Государство ежегодно расширяет меры поддержки для семей с детьми – в целом госполитикой предусмотрены долгосрочные меры, действующие от рождения детей до их взросления. Особое внимание уделяется семьям, находящимся в трудном финансовом положении. Различные льготы помогают сгладить социальные различия между обеспеченными и малообеспеченными семьями.

С 1 января 2023 года в России действует комплексная мера социальной поддержки – единое пособие родителям на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Цифровое удостоверение многодетной семьи станет дополнительным шагом на пути к упрощению и совершенствованию системы социальной помощи, позволяя семьям получать льготы быстрее и удобнее.

Получить консультацию о мерах поддержки семей в Югре можно на «горячей линии» по телефону 88003014443.