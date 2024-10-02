Губернатор Югры посетил важнейшие стройки Сургута

Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Сургут проконтролировал ход строительства нескольких социально значимых объектов. «Посетили ряд объектов строительства, которые были в том числе предметом рабочего совещания на этой неделе. Обсудив с застройщиками текущее положение дел, с учетом нарушения графиков работ и сроков готовности, принял решение продолжение встречи провести на строительных площадках Сургута», – объяснил глава региона.

Во время поездки губернатор посетил несколько объектов, включая дворец боевых искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне 30А, а также две школы в микрорайонах 5А и 20А. Особое внимание было уделено инновационному научно-технологическому центру «Юнити Парк».

Руководитель проекта по созданию Центра высоких биомедицинских технологий Александр Ильин отметил, что строительство ведется по графику: «Работы на объекте выполняет генеральный подрядчик - ООО «Фортресс». Основная задача на ближайший период - закрытие теплового контура здания. С середины октября подрядчик приступит к монтажу фасадных систем, на следующей неделе подведет тепло к зданию». Также по проекту предусмотрено благоустройство набережной протоки Кривуля.

В микрорайоне 30А строится спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворцом боевых искусств. Спортивный комплекс рассчитан на 90 человек в час, а дворец боевых искусств – на 65 человек. Здесь планируется проведение муниципальных соревнований по различным видам боевых искусств, а также мероприятия по волейболу, баскетболу, футболу и тяжёлой атлетике.

Школы на 1500 мест в микрорайонах 5А и 20А также стали объектами внимания главы региона. Строительство школы в микрорайоне 5А должно завершиться в январе 2026 года. Однако сроки завершения работ по объекту в микрорайоне 20А были продлены до 2025 года из-за необходимости проведения дополнительных инженерных изысканий и корректировки проектной документации.

По итогам осмотра объектов Руслан Кухарук отметил отставание от плановых сроков строительства и подчеркнул необходимость усиления строительного контроля: «Все объекты – в разной степени готовности, по ряду причин есть отставание от плановых сроков. На месте определились, что со стороны заказчика необходимо усилить строительный контроль по каждому объекту; подрядным организациям – привлечь дополнительные команды специалистов, технику, чтобы обеспечить должные темпы строительства».

Губернатор также посетил объект долевого строительства ЖК «Уютный», дольщики которого оставили комментарии на страницах главы региона в соцсетях с просьбой проконтролировать ход работ. Готовность дома составляет около 70%, но возникли сложности с закупкой материалов и поставкой лифтового оборудования. «Договорились ресурсно и организационно усилить подрядчика, привлеченного региональным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, для достройки дома», – подчеркнул Кухарук.