Югра принимает всероссийский форум «серебряных» волонтеров

В эти дни в Югре на базе круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино» проходит VIII Всероссийский форум «серебряных» добровольцев. Мероприятие собрало около 500 участников со всей страны, включая добровольцев-наставников, активистов «серебряного» добровольчества, представителей органов власти и сотрудников центров развития программы «Молоды душой». Форум направлен на укрепление межпоколенческих связей и развитие семейных, духовно-нравственных и традиционных ценностей.

Одной из ключевых целей форума является поддержка и продвижение добровольчества среди людей старшего возраста, а также преемственность поколений через наставничество. В рамках форума участники могут поделиться своим опытом и вдохновить молодое поколение на активное участие в общественной жизни.

Программа форума включает в себя различные мастер-классы и обучающие сессии, такие как здоровый образ жизни и основы искусственного интеллекта. Эти мероприятия помогают участникам форума развивать не только личные навыки, но и компетенции, которые они могут применять в повседневной жизни и в своей добровольческой деятельности.

Одним из центральных событий форума станет награждение победителей Всероссийской благотворительной акции помощи ветеранам «Красная гвоздика». Кроме того, в ходе мероприятия будут отмечены лучшие представители семейного и «серебряного» добровольчества, а также победители Всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов «Молоды душой». Грант в размере до 300 тысяч рублей будет присужден в двух номинациях: «Наставничество» и «Финансовая грамотность», что станет значимой поддержкой для реализации социально ориентированных проектов в регионах России.

Организаторами форума выступают Росмолодёжь.Добро, Ассоциация Добро.рф, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Правительство Югры, АНО «Молодежный центр Югры», а также молодежный образовательный центр «Добрино».