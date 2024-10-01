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​Руслан Кухарук заявил, что будет поддерживать нефтяников, которые готовы вкладываться в развитие новых месторождений

Губернатор Югры выступил на «Российской энергетической неделе»

​Руслан Кухарук заявил, что будет поддерживать нефтяников, которые готовы вкладываться в развитие новых месторождений
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Москве завершилась Российская энергетическая неделя – крупнейший международный форум, посвященный развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК), который прошел с 26 по 28 сентября на площадке Центрального выставочного зала «Манеж». Мероприятие объединило ключевых экспертов, представителей бизнеса и органов власти для обсуждения стратегий развития нефтегазовой и энергетической отраслей на фоне глобальных вызовов.

Делегацию Югры на этом мероприятии возглавил губернатор Руслан Кухарук. Он выступил на сессии «Бурить нельзя останавливаться: стратегия развития нефтяной отрасли на 10 лет», где рассказал об основных направлениях развития нефтегазовой отрасли в регионе. В ходе сессии участники обсудили потенциал наращивания объемов добычи нефти и газа, а также пути решения вызовов, с которыми сталкивается российская нефтегазовая отрасль в современных реалиях.

Губернатор Югры отметил, что регион остается ведущим нефтедобывающим регионом страны, при этом доля трудноизвлекаемых запасов в региональной добыче уже достигает 25%, и планируется, что к 2040 году этот показатель вырастет до 50%. Руслан Кухарук отметил, что без создания условий для инвестиций в геологоразведку и внедрение новых технологий для добычи ТРИЗ перспективы роста отрасли могут быть ограничены.

«Если не уделять внимание созданию условий, которые сегодня позволяют компаниям вкладывать свои средства в дальнейшую геологоразведку, бурение, в разработку высокотехнологичных решений по добыче ТРИЗов, то перспектив развития экономики страны, конечно, не будет, – подчеркнул Руслан Кухарук. – Поэтому мы намерены продолжить работу по этим направлениям, даже если сегодня меры поддержки, принятые на федеральном уровне, не позволят применить все то, что сегодня в нашем регионе применяется по пониженным ставкам, а также прорабатываемым механизмам по инвестиционному налоговому вычету. Сегодня наш регион находится в высокой степени готовности корректировки регионального законодательства, которое будет применено адресно к тем компаниям, которые готовы вкладывать денежные средства в разработку новых месторождений».

Также на сессии выступил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Он подчеркнул, что нефтегазовый сектор является ключевым инвестором российской экономики, обеспечивая более 20% всех инвестиций страны. Сорокин акцентировал внимание на том, что для достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным, необходимо сохранить стабильность в нефтегазовой отрасли и обеспечить её дальнейшее развитие.

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Орест Каспаров рассказал о достижениях в области геологоразведки и открытия новых месторождений. За последние три года было открыто 114 месторождений, в том числе в Юганско-Колтогорской зоне Западной Сибири, где сегодня активно ведутся разработки.

Форум «Российская энергетическая неделя» традиционно собирает специалистов энергетической отрасли со всего мира. В этом году мероприятие стало платформой для обмена опытом, выработки новых решений и укрепления сотрудничества в сфере энергетики. На площадке форума также было подписано важное соглашение между Югрой и Российским энергетическим агентством Министерства энергетики РФ, направленное на повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства округа. Российская энергетическая неделя стала значимой площадкой для обсуждения перспектив развития не только нефтегазовой отрасли, но и всей энергетической системы страны.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 137, комментариев: 0
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