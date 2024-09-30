В Сургуте прошёл форум «ТОС – место притяжения»

В Сургуте прошел форум «ТОС – место притяжения», который собрал активистов территориальных общественных самоуправлений, представителей органов власти, депутатов, экспертов и управляющие организации из Тюмени, Москвы и Югры. Мероприятие прошло с целью повышения информированности о деятельности ТОС и обсуждения приоритетных механизмов для реализации гражданских инициатив через эту структуру.

Сургут является одним из лидеров в Югре по развитию ТОС, где действуют 21 объединение, в границы которых входит более 700 домов, что охватывает около 180 тысяч человек. Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин отметил важность ТОС для жизни города: «Заслуги ТОСов, их значение в городском пространстве очевидны. Меняется поколение, меняются запросы общества и городская среда. И свою деятельность организациям приходится так или иначе адаптировать под время. У ТОСов этот потенциал, безусловно, есть. Сургут находится в авангарде развития ТОС».

За последние годы общественные самоуправления Сургута стали важным звеном в жизни города, вовлекая жителей в работу по благоустройству территорий и озеленению. Например, ежегодно активисты высаживают более 35 тысяч саженцев цветов, деревьев и кустарников, участвуют в экологических акциях и проводят не менее 35 субботников в год. За пять лет были художественно расписаны 19 локаций.

Как отметила директор МКУ «Наш город» Наталья Стебекова, сургутские ТОСы продолжают развиваться и привлекать внимание других регионов: «ТОСовское движение развивается уже 27 лет, их деятельность с каждым годом становится ярче и эффективнее. Немаловажным фактором является то, что в ТОСах появляется молодёжное крыло. Наши практики интересуют людей из других регионов, так как коллеги, получая полезный опыт здесь, пытаются применять его у себя на местах».

ТОСы не только занимаются благоустройством, но и реализуют новые проекты, например, ремонт дворов и дорог на средства субсидий из городского бюджета. За последние два года было отремонтировано более 60 участков. Кроме того, с 2015 года установлено свыше 30 спортивных площадок в 15 микрорайонах города.

Форум «ТОС – место притяжения» стал платформой для обсуждения новых форматов работы, привлечения молодежи к социальным инициативам и создания новых клубов при ТОСах. В настоящее время в 19 территориальных общественных самоуправлениях Сургута работают 42 клуба, которые посещают более тысячи человек. Здесь занимаются спортом, танцами, вокалом, а также развивают военно-патриотические и культурные инициативы.

Заместитель директора Университета ТОС и куратор Федерального проекта ОАТОС «Добрососедство» Сергей Кузнецов, подчеркнул важность командной работы и активности сургутян: «Сургутские ТОСы знамениты своей командной работой, интересными активностями. Каждый ТОС – это соседская команда, которая работает для себя, своих жителей, настоящая территория ответственных соседей. На федеральном уровне мы это хорошо видим. Если есть люди, которые не безразличны к тому, что происходит вокруг, результат обязательно будет».

Форум продемонстрировал, что ТОСы играют важную роль в решении социально-экономических вопросов на местах. Они позволяют вовлекать жителей в непосредственное и оперативное участие в управлении территорией, что помогает органам власти выявить проблемы и эффективно реагировать на них. Обсуждались также успешные примеры работы ТОСов в развитии придомовых территорий, организации праздников и досуговых мероприятий для жителей.

За последние четыре года сургутские ТОСы подали 22 заявки на общую сумму более 100 миллионов рублей, направленные на создание детских и спортивных площадок, технических клубов и креативных пространств. Этот опыт был высоко оценен на форуме. Как подчеркивают эксперты, ТОСы являются важным элементом гражданского общества, который позволяет жителям ощущать свою причастность к решению вопросов на уровне микрорайонов и города.

При поддержке Администрации Сургута