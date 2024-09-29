Медвежата из Югры после реабилитации отправлены в заповедник «Малая Сосьва»

Недавно в ХМАО вернулись медвежата, которые весной этого года вышли к автодороге в Сургутском районе. После полугодовой реабилитации в Центре спасения в Тверской области их выпустили в естественную среду обитания — в заповеднике «Малая-Сосьва» в Советском районе, сообщают в Депнедра Югры.

«К сожалению, судьба матери нам неизвестна. После помещения их на передержку мы начали работу с Центром реабилитации в Тверской области. Это единственный центр в России, который на протяжении долгих лет занимается реабилитацией медвежат», — рассказал начальник управления по использованию объектов животного мира Депнедра и природных ресурсов Югры Александр Горохов.

Тром, Аган и Ляма, так назвали югорских медвежат, находились в центре полгода. За это время они окрепли, научились взаимодействовать с другими медведями и приобрели необходимые для жизни навыки.

Наблюдение за их адаптацией продолжат сотрудники заповедника «Малая Сосьва», где для животных созданы благоприятные условия — высокая популяция медведей и отсутствие врагов.

Однако, напоминаем: самостоятельно вмешиваться и забирать диких животных из природы категорически запрещено. Это может быть опасно как для людей, так и для самих животных. При обнаружении медведей рядом с населенными пунктами следует немедленно обращаться в специализированные службы.