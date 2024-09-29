Федеральные эксперты высоко оценили качество соцобслуживания в Югре

В Югре состоялось заседание общественного совета по независимой оценке качества услуг при Департаменте социального развития. Обсуждались результаты работы поставщиков соцуслуг за 2024 год.
Экспертиза охватила 52 организации: 40 государственных и 12 негосударственных. Средний балл по итогам анализа пяти критериев составил 96,75 балла.
Лучшими среди государственных поставщиков стали:
— Советский пансионат круглосуточного ухода;
— Сургутский районный центр социальной адаптации;
— Нижневартовский специальный пансионат круглосуточного ухода;
— Лангепасский реабилитационный центр.
Среди негосударственных организаций лидерами признаны:
— Центр социальной помощи «Шаг вперед» (Сургут);
— Центр социального, медицинского обслуживания населения и дополнительного образования «Альфа» (Урай);
— Благотворительный фонд социальной и духовной помощи «Возрождение» (Нягань).
Оператором по сбору и обобщению информации выступила московская компания ООО «АС». Подробные результаты доступны на сайте Департамента социального развития Югры.
Независимая оценка является формой общественного контроля и проводится ежегодно с 2020 года в отношении государственных поставщиков соцуслуг. В Югре такая проверка проходит с 2013 года, а среди негосударственных поставщиков – с 2017 года.