Югорчане смогут анонимно сообщает о пьяных водителях в специальном чат-боте

В Югре создали чат-бота, с помощью которого жители смогут рассказывать об участниках движения в нетрезвом виде. Сообщения будут полностью анонимными, сообщает Госавтоинспекция Нижневартовска в своих соцсетях.

«В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения, создан чат-бот «ДПС ХМАО – Югра». С его помощью граждане могут анонимно сообщать о водителях, которые допускают неадекватное поведение на дороге, управляют транспортным средством с признаками опьянения», – говорится в сообщении.

В сообщении нужно будет указать точное место расположения (город, район, улицу), марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя. Обращение поступит в Госавтоинспекцию, а после экипажам ДПС.