В Думе Югры поддержали в первом чтении законопроект, направленный на поддержку «детей войны»

По итогам заседания 26 сентября депутаты Думы ХМАО-Югры единогласно поддержали в первом чтении инициативу фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Законопроект направлен на предоставление социальных гарантий «детям войны» – гражданам, не достигшим совершеннолетия на момент окончания Великой Отечественной войны. Этот неформальный, но крайне востребованный статус на протяжении многих лет оставался предметом дискуссий на федеральном и региональном уровнях.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не раз затрагивала тему детей войны в Государственной Думе. Руководитель партийной фракции в Думе ХМАО-Югры Михаил Сердюк также неоднократно подчеркивал, что социальная поддержка людей, перенесших в детском возрасте тяготы и лишения военного времени, является в первую очередь моральным долгом общества.

Вокруг взвешенной и понятной позиции лидера югорских эсеров, отодвинув в сторону партийные разногласия, объединились все фракции политических партий окружного парламента. Кроме того, концепцию законопроекта поддержал и Руслан Кухарук сразу после избрания Губернатором ХМАО-Югры.

«Этот вопрос ни в коем случае нельзя сводить исключительно к расходной строке окружного бюджета, – говорит Михаил Сердюк. – Дети войны в те непростые годы порой наравне со взрослыми вносили свой посильный вклад в дело обеспечения фронта и приближения общей победы нашего народа в самой страшной войне в истории человечества. Сегодня они в силу преклонного возраста, проблем со здоровьем, а нередко и одиночества объективно не в силах самостоятельно и в полной мере заботиться о себе, а потому как никогда нуждаются в нашей поддержке».

Консолидация всех политических сил округа позволила принять законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в предложенной редакции. Отныне дети войны в ХМАО-Югре имеют право на 50%-ю компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, ежегодно получать оздоровительные услуги на базе региональных организаций соцобслуживания. Это достаточно серьезный и весомый пакет социальных гарантий на фоне 1-2 льгот, предоставляемых детям войны в других регионах.

«Благодарю Губернатора ХМАО-Югры Руслана Николаевича Кухарука, всех коллег из других фракций Думы за оперативное рассмотрение нашей партийной инициативы, которую теперь можно смело назвать общей, и ее единогласную поддержку. Социальная направленность законопроекта несомненна, и, уверен, пример ХМАО в этом отношении станет хорошим ориентиром для других регионов в деле обеспечения детей войны адекватным их статусу набором соцгарантий», – резюмировал Михаил Сердюк.