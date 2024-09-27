Появился график выплат пособий и пенсий Югре в октябре

Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в октябре 2024 года. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.

3 октября 2024 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

4 октября 2024 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 октября 2024 года — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

4, 10, 18, 22 октября 2024 года через кредитные организации гражданам придет пенсия.

Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Информация предоставлена пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре