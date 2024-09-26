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​Депутаты думы Югры приняли поправки в бюджет и выделили новую категорию льготников – дети войны

В Югре прошло сентябрьское заседание окружной думы

​Депутаты думы Югры приняли поправки в бюджет и выделили новую категорию льготников – дети войны
Фото dumahmao.ru

На заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2024 года. Обсуждение касалось как финансовых показателей, так и изменений в законодательстве, направленных на поддержку населения, улучшение социальной инфраструктуры и развитие региональных программ.

Итоги исполнения бюджета

В I полугодии 2024 года доходы консолидированного бюджета Югры составили 238 млрд рублей, что составляет 55,8% от утвержденного годового плана. Расходы достигли 215,2 млрд рублей (43,3% от уточненной бюджетной росписи). Профицит бюджета составил 22,9 млрд рублей.

Основные расходы бюджета были направлены на социальные программы. В частности, значительные средства были выделены на реализацию государственной программы «Социальное и демографическое развитие», которая включает ежемесячные пособия на детей. Существенные суммы были также направлены на модернизацию инфраструктуры и коммунальных объектов в Сургуте в рамках финансирования научно-технологического центра.

«Это уже третья поправка в бюджет в этом году. Мы постоянно увеличиваем бюджет, так как доходная часть растет, в основном за счет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. В целом доходная часть бюджета увеличена на двадцать миллиардов рублей, а дефицит сократился на восемь миллиардов. Крупные суммы были направлены на решение важных социальных вопросов», – отметил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Социальные приоритеты

Особое внимание было уделено финансированию мер социальной поддержки. Борис Хохряков подчеркнул, что около 7 млрд рублей направлены на снос аварийного жилья, 6 млрд рублей – на поддержку участников специальной военной операции и их семей, более 5 млрд рублей – на выплаты при рождении первого ребенка. Дополнительно около 2 млрд рублей выделено на увеличение зарплат бюджетникам, подпадающим под действие указа президента России.

Депутаты также обсудили изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в частности, новые льготы для категории «дети войны».

«В преддверии 80-летия Победы мы уделили внимание людям, чье детство совпало с началом войны. Это пожилые люди, чья жизнь изменилась 22 июня 1941 года. Мы решили предоставить им специальные льготы: 50% компенсации за оплату коммунальных услуг, бесплатное протезирование зубов и ежегодную реабилитацию при наличии медицинских показаний», – сообщил Борис Хохряков.

По его словам, Югра стала первым регионом России, где для данной категории граждан предоставляются сразу три вида льгот. Это решение затронет около 19 тысяч человек, из которых порядка 7 тысяч ранее не получали льготы.

Вопросы налоговой и бюджетной политики

В ходе заседания обсуждались также налоговые поступления и бюджетные расходы за 2023 год и восемь месяцев 2024 года. Депутат Николай Ташланов отметил, что были заслушаны объемные доклады Федеральной налоговой службы по Югре и региональной Счетной палаты.

«Мы обсудили работу региональной Счетной палаты за второй квартал 2024 года и заслушали доклад о сборе налогов в бюджет автономного округа. Также был рассмотрен вопрос о наделении муниципалитетов отдельными государственными полномочиями в сфере образования и выделении субвенций местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий на получение бесплатного образования», – добавил Ташланов.

Одним из ключевых вопросов заседания стало рассмотрение дополнительных мер поддержки работников образовательной сферы, проживающих в сельской местности и поселках городского типа. Было решено компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальные услуги для педагогов и других категорий граждан, что является важной социальной инициативой для улучшения условий жизни работников образования в отдаленных районах округа.

Депутаты также одобрили изменения в законодательство, касающиеся наделения губернатора Югры дополнительными полномочиями в сфере гражданской обороны. Эти изменения позволят губернатору создавать комиссии и коллегиальные органы, утверждать их состав и порядок работы.

Заседание Думы Югры продемонстрировало важность принятия оперативных решений для социального и экономического развития региона. В ближайшее время планируется дальнейшее увеличение бюджета автономного округа. «Исходя из прогноза поступления средств, мы надеемся в декабре вновь увеличить бюджет», – отметил Борис Хохряков.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 123, комментариев: 0
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