Новые меры социальной помощи «детям войны» вступят в силу в 2025 году в ХМАО

С 1 января 2025 года в ХМАО вступят в силу новые социальные меры для «детей войны». Соответствующие изменения внесли в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». Он дополняется категорией граждан, имеющих право на меры социальной поддержки – «неработающие граждане, постоянно проживающие в автономном округе, родившиеся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года». Об этом сообщает пресс-служба Думы Югры.

«Проект разработан в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в связи с многочисленными обращениями, поступающими в интересах поколения граждан, переживших в детском возрасте лишения, связанные с Великой Отечественной войной, проживающих в Югре, которые в силу преклонного возраста, утраты здоровья либо одиночества нуждаются в дополнительной поддержке», – пояснил председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Для этой категории граждан будут действовать следующие меры поддержки:

— компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату занимаемого жилого помещения (независимо от вида жилищного фонда);

— компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг (независимо от вида жилищного фонда);

— бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, безметалловой керамики и облицовочных композиционных материалов, при наличии медицинских показаний в медицинских организациях государственной системы здравоохранения автономного округа;

— предоставление при наличии медицинских показаний один раз в год услуг по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания автономного округа.

В настоящий момент в Югре проживают 19 613 человек из числа «детей войны», из них 6 584 человека не имеют права на меры социальной поддержки по иным основаниям.