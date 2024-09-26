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​В Югре обсуждают, как привлекать и удерживать лучшие кадры в органы власти и бюджетной сфере

В Югре проходит международный форум о развитии человеческом капитале в госуправлении

​В Югре обсуждают, как привлекать и удерживать лучшие кадры в органы власти и бюджетной сфере
Фото msu-ugra.ru

В Ханты-Мансийске проходит III Международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». Это важное событие для обсуждения вопросов развития кадровой политики, привлечения профессионалов в регионы и решения вопросов государственной службы. В мероприятии принимают участие более 1000 человек из 33 регионов России и шести стран мира: Монголии, Сербии, Казахстана, Киргизии, Аргентины и Китая.

Форум направлен на выявление и продвижение лучших кадровых стратегий, которые способствуют повышению качества управленческих решений и уровня доверия граждан к государственным институтам. Среди участников – представители органов власти, местного самоуправления, эксперты в области управления персоналом, цифровой трансформации, а также представители образовательных учреждений и инновационного бизнеса.

Ключевым событием первого дня форума стала защита проектов участников конкурса профессионального мастерства «Лидеры Югры». В нём участвовали государственные гражданские и муниципальные служащие, а также школьники и студенты. Конкурс включает несколько категорий, таких как «Лучший государственный гражданский и муниципальный служащий», «Будущий управленец» и Олимпиада для школьников по основам государственного управления.

Конкурсные проекты, представленные на форуме, касаются различных сфер – от образования и социальной поддержки до улучшения эффективности государственного управления. Например, помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре Раян Шарафиев представил проект «Югра-Москва: бизнес-мост», направленный на коллаборацию бизнеса Москвы и Югры. «По сути, мой проект представляет собой платформу для реализации ряда мероприятий. Мы планируем апробацию проекта в ноябре, когда пригласим бизнес-классы Югры и Москвы для обмена опытом и сотрудничества», – рассказал автор инициативы.

Проекты школьников также вызвали большой интерес у экспертов. Алсу Маганова, председатель Общественной палаты Югры, отметила важность поддержки молодежных инициатив: «Очень важно слушать проекты школьников, потому что они – будущее Югры. Мы должны поддерживать их и помогать реализовывать их идеи».

На форуме обсуждаются не только вопросы развития кадров, но и такие темы, как глобальная гуманитарная безопасность, человекоцентричность сервисов и социальная сфера. Участники впервые обсудили проект «Доброслужащий», благодаря которому госслужащие Югры могут стать волонтёрами и помогать мирным жителям в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Курской области и госпиталях России.

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов подчеркнул: «Задача всей нашей кадровой политики заключается в том, чтобы отбирать и вовлекать в наши ряды государственный службы лучших, профессиональных и надежных людей, давать возможность развития, продвижения».

Одной из ключевых тем форума стала стратегическая сессия, посвящённая вопросам привлечения и удержания медицинских специалистов в Югре. Этот вопрос является частью национального проекта «Здоровье», и задача привлечения кадров обсуждалась на уровне руководителей департамента здравоохранения Югры.

Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Михаил Горбачёв подчеркнул: «В округе работает целая система по привлечению и удержанию сотрудников. Наш округ занимает 14-е место по обеспеченности врачами и шестое по укомплектованности средним медицинским персоналом. Система работает стабильно, но есть кадровая проблема, которую мы продолжаем решать».

В ходе «мозгового штурма» участники предложили несколько решений, направленных на улучшение кадровой ситуации в регионе. Одним из ключевых предложений стало создание арендного жилья для медработников с 100% компенсацией, а также предоставление жилищных сертификатов с условием работы в регионе не менее пяти лет.

Главный врач Лангепасской городской больницы и депутат Думы Югры Александр Нохрин отметил: «Нужно слышать медицинского работника и создавать все условия для его профессиональной реализации. Мы предложили вариант арендного жилья с компенсацией, а также жилищные сертификаты, которые можно будет использовать для покупки жилья в округе при условии работы не менее пяти лет».

В рамках форума также обсуждаются вопросы поддержки предпринимательских инициатив, сотрудничества между государственными учреждениями и бизнесом. Это особенно важно в условиях новой экосистемы государственного управления, где роль кадровых ресурсов возрастает с каждым годом.

Форум в Ханты-Мансийске продолжает демонстрировать важность развития человеческого капитала и поиска новых решений для привлечения профессионалов в регионы России.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 90, комментариев: 0
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