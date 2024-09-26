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​Зимой на дороги Югры выйдет более 500 единиц спецтехники

В Югре завершается подготовка к холодам и снегопадам

​Зимой на дороги Югры выйдет более 500 единиц спецтехники
Фото: siapress.ru

Этой зимой за порядком на дорогах Югры будут следить 512 единиц дорожно-строительной и специальной техники. Регион почти готов к морозу и снегу, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Регион завершает подготовку к холодам и снегопадам. За порядком будут следить: 512 единиц дорожно-строительной и специальной техники; информационная система «Дороги Югры» и региональная навигационно-информационная система на базе ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; круглосуточный контроль сотрудниками Госавтоинспекции», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, губернатор Югры Руслан Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства создать базу данных по претензионной работе с подрядчиками, а главам муниципальных образований ‒ обеспечить готовность техники.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 86, комментариев: 0
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