Экс-губернатор ХМАО приступила к работе в Совфеде

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова официально приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей удостоверение и нагрудный знак. Трансляция церемонии шла на сайте верхней палаты российского парламента.

«Комарова Наталья Владимировна ‒ представитель от исполнительного органа государственной власти ХМАО-Югры», ‒ объявили во время церемонии вручения нагрудного знака.

На сайте Совфеда указали, что срок полномочий Натальи Комаровой заканчивается в сентябре 2029 года.