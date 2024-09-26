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​Наталья Комарова стала сенатором Совета Федерации

Экс-губернатор ХМАО приступила к работе в Совфеде

​Наталья Комарова стала сенатором Совета Федерации
Фото: скрин видео трансляции Совета Федерации

Бывший губернатор Югры Наталья Комарова официально приступила к исполнению обязанностей в качестве сенатора Совета Федерации. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила ей удостоверение и нагрудный знак. Трансляция церемонии шла на сайте верхней палаты российского парламента.

«Комарова Наталья Владимировна ‒ представитель от исполнительного органа государственной власти ХМАО-Югры», ‒ объявили во время церемонии вручения нагрудного знака.

На сайте Совфеда указали, что срок полномочий Натальи Комаровой заканчивается в сентябре 2029 года.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 50, комментариев: 0
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