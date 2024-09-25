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​Бизнесмены Югры соберутся в детском лагере, чтобы обсудить своё будущее

В Югре пройдет очередная «Бизнес-экспедиция»

​Бизнесмены Югры соберутся в детском лагере, чтобы обсудить своё будущее
Фото ОТРК «Югра»

С 27 по 29 сентября 2024 года в Ханты-Мансийском округе пройдет новый сезон ежегодного бизнес-лагеря для предпринимателей Югры – «Бизнес-экспедиция». Мероприятие, организованное Фондом поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», состоится в Советском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Окуневские зори».

«Бизнес-экспедиция» проводится уже в третий раз и стала одной из самых ожидаемых бизнес-событий года. Каждый год проект предлагает новые подходы и уникальные форматы, чтобы участники могли улучшить свои навыки и подготовиться к будущим вызовам. В этом году тема лагеря будет сосредоточена на управлении будущим, где предприниматели будут не просто следовать изменениям, но и учиться их опережать.

Одной из ключевых особенностей программы станет создание персональных треков в будущее, освоение импровизационного поведения и работа в сложных, трудно прогнозируемых ситуациях. Участники смогут экспериментировать с бизнес-тактиками и применять их в реальных условиях. Кроме того, они изучат, как использовать искусственный интеллект, в том числе ChatGPT, для оптимизации бизнес-процессов и работы с задачами.

Формат мероприятия останется неизменным, сохраняя дух классического детского лагеря. Участников ждут отряды, вожатые, галстуки, песни у костра, ночные игры, а также насыщенная деловая программа, включающая нетворкинг-сессии, экономические симуляторы, мастермайнды и бизнес-чемпионаты. Эти активности помогут предпринимателям выявить наиболее выигрышные и прибыльные бизнес-стратегии.

28 сентября на площадке «Открытый диалог» состоится сессия «Взгляд в будущее», в рамках которой участники смогут задать вопросы ключевым спикерам – директору департамента экономического развития и заместителю губернатора Югры Сергею Афанасьеву, а также генеральному директору Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Денису Скрыганову.

В прошлом году формат бизнес-лагеря вызвал настоящий фурор среди югорских предпринимателей. Мероприятие не только зарекомендовало себя как одно из лучших событий для бизнес-сообщества Югры, но и было высоко оценено на федеральном уровне. В 2024 году проект стал победителем Всероссийского конкурса от Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в номинации «Больше, чем тур: деловой и бизнес-туризм».

Участников бизнес-экспедиции ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа, которая не только помогает развивать бизнес-навыки, но и объединяет предпринимателей, создавая крепкие деловые сообщества и возможности для дальнейшего сотрудничества.


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