В Югре наблюдается рост алкоголиков с подтвержденным диагнозом

В ХМАО увеличилось число людей, которым впервые поставили диагноз алкогольной зависимости, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на отчет регионального департамента соцразвития. В 2023 году такое заключение получили 456 пациентов, что значительно больше по сравнению с 2022 годом, когда таких случаев было 323.

На данный момент под наблюдением находятся 6 509 человек с алкогольной зависимостью. Из них 142 пациента включили в программы амбулаторной реабилитации, а 87 − успешно их завершили. На профилактическом наблюдении остаются 904 человека с пагубным употреблением алкоголя.

Несмотря на увеличение числа новых случаев, общее количество лиц с длительной зависимостью сократилось с 7 508 до 7 263 человек. При этом 3 033 югорчанина, прошедшие реабилитацию, находятся в состоянии ремиссии.

О признаках алкогольной зависимости и методах ее лечения − в интервью siapress.ru.