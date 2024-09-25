Эксперты оценили политику нового губернатора Югры

В Югре продолжается обсуждение программы нового губернатора Руслана Кухарука, который официально вступил в должность более двух недель назад. Участники экспертного клуба и общественные деятели делятся мнениями о его избрании и планах на будущее развитие региона.

Одной из ключевых тем стало развитие инвестиционных программ и поддержка импортозамещения, что является актуальным для региона с богатой ресурсной базой. Директор центра правовой поддержки «Югорский СоветникЪ» Алексей Редькин отметил важность того, что на пост губернатора был избран человек, который родился и вырос в Югре. Он также подчеркнул значимость опыта Руслана Кухарука, который ранее руководил крупным городом и обладает глубоким пониманием бюджетного планирования и решения хозяйственных вопросов.

«Губернатор должен решать не только политические вопросы, но и хозяйственные, обеспечивать жизнедеятельность людей на территории, чтобы им было комфортно и хорошо здесь жить», – заявил Алексей Редькин. Он добавил, что Кухарук обладает опытом общения с крупными корпорациями, что важно для Югры, где множество градообразующих предприятий, таких как нефтяные и газовые компании. Умение выстраивать с ними отношения может способствовать росту благосостояния регионов.

Редькин также обратил внимание на возраст и амбиции нового губернатора, подчеркнув, что Руслан Кухарук готов к новым вызовам и может принести региону инновационные решения. «Проблемы возникают, когда мы продолжаем действовать "как привыкли". Для решения новых задач нужны новые подходы», – добавил эксперт.

Особое внимание общественники уделили необходимости реализации программ по импортозамещению. Алексей Редькин уверен, что замена импортного оборудования на отечественное не только создаст независимость от внешних поставщиков, но и приведет к появлению новых рабочих мест и повышению квалификации работников. «Инвестиционные программы импортозамещения влекут за собой много положительных изменений в разных сферах жизни», – подытожил он.

Председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова также положительно оценила избрание Руслана Кухарука. По её словам, опыт и знания нового губернатора позволят ему не только продолжить реализацию предыдущих инициатив, но и внедрить новые, соответствующие современным вызовам.

Маганова выделила несколько ключевых аспектов программы Кухарука, среди которых стимулирование местного бизнеса, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в стратегически важные отрасли. Она подчеркнула, что развитие социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение и улучшение жилищных условий, также будет приоритетом губернатора.

Кроме того, она отметила важность охраны окружающей среды и внедрения устойчивых практик для сохранения природных ресурсов региона. Использование современных технологий и цифровых решений для повышения эффективности управления также было названо важной частью программы.

Ключевым направлением, по мнению Магановой, станет улучшение инфраструктуры региона. «Ремонт и строительство дорог, мостов и общественного транспорта – это важнейшие задачи, которые должны быть реализованы для повышения доступности региона», – подчеркнула она. Модернизация медицинских учреждений и поддержка местных инициатив также входят в перечень приоритетов, которые помогут обеспечить устойчивый рост региона.

Главный редактор газеты «Новости Югры» и сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Меркушев также отметил значимость того, что на пост губернатора пришел человек с опытом работы на муниципальном уровне. Он подчеркнул, что Кухарук, будучи мэром, прекрасно понимает сложности местных властей и их задачи.

«Жилье, детские площадки, ЖКХ, дороги – это те проблемы, которые часто невозможно решить на уровне муниципалитетов без поддержки региона. Мысль о том, что нельзя делить проблемы на "региональные" и "муниципальные", нашла отклик у жителей Югры», – заявил Меркушев.

Он также добавил, что одной из главных задач для региона должно стать сохранение и развитие человеческого капитала. По его мнению, комфортная городская среда и социальная поддержка должны стать основой для привлечения специалистов в Югру.

Меркушев подчеркнул важность расселения югорчан из аварийного жилья, развития объектов комфортной городской среды, таких как парки и набережные, а также повышения транспортной доступности для отдаленных территорий региона. «Модернизация коммунальной инфраструктуры также должна стать приоритетом», – подытожил он.