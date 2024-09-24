В Нефтеюганском районе задержали наркокурьера

На 571 километре трассы «Тюмень − Ханты-Мансийск» полицейские остановили автомобиль под управлением 63-летнего жителя Когалыма. Оказалось, что в шине запасного колеса, находящегося в прицепе, он хранил четыре свертка с запрещенным веществом, говорится в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В сотовом телефоне водителя находилась информация о месте нахождения оборудованного тайника-закладки. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной массой около 1 кг. 850 гр. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении задержанного возбуждено уголовное дело», − говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.