Главный кардиолог Югры поделилась секретом, как сохранить сердце здоровым

На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 249 253 случаев заболевания системы кровообращения. 215 тысяч человек состоят на диспансерном учете. Из них 26 тысяч − с ишемической болезнью сердца, почти 150 тысяч − с гипертонической. В структуре смертности БСК составляют 41%. Так, более четырех тысяч пациентов умерли именно от них, каждый второй от ишемической болезни сердца, рассказали в Депздраве Югры.

«Несмотря на то, что сегодня югорчане, пережившие острую сердечную катастрофу, могут вернуться к труду и строить планы на счастливое будущее, необходимо помнить, что проявления сердечно-сосудистых заболеваний разнообразны и некоторые из них могут протекать бессимптомно. В этом заключается их главная опасность, − отмечает главный кардиолог Югры Ирина Урванцева. − Самый универсальный совет по сохранению сердечного долголетия гениально прост – здоровый образ жизни и физическая активность. Если у вас уже диагностировано заболевание, то к перечисленным выше советам стоит добавить соблюдение рекомендаций врача и прием назначенных препаратов».

Самая полезная физическая активность для сердца − прогулки на свежем воздухе. Лучше всего − продолжительностью не менее 30 минут в день. Отлично подойдут танцы, плавание, велоспорт и скандинавская ходьба.

Еще одно правило – вакцинация от гриппа, добавила главный кардиолог региона. Привитый человек может заразиться, но тяжесть заболевания будет существенно ниже, а значит, уменьшится и интенсивность инфекционного и воспалительного процессов, а также риск тромбоза.

Подчеркнем, что в Югре в структуре общей заболеваемости населения патология занимает второе место − 11,7%.

Ранее стало известно, что главные причины смертности в ХМАО — болезни сердца и онкология.