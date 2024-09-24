В ХМАО за сутки произошло два ДТП с пострадавшими пешеходами

Накануне, 23 сентября, Госавтоинспекция Югры зарегистрировала ДТП с пешеходами в двух городах региона. Так, около 18:50 на улице Майская в Сургуте сбили 32-летнего мужчину. Виновник аварии, 47-летний водитель Suzuki при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении, что и спровоцировало наезд.

«Аналогичное ДТП произошло спустя час на улице Нефтяников в городе Радужный, где 32-летний водитель «Hyundai» совершил наезд на 53-летнюю женщину. В результате автоаварий оба пешехода получили травмы», − добавили в ГАИ.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых четверо человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.