16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5848   EUR  103,3773  

Новости

Больше новостей
Вы будете брать ипотеку за 50% первоначального взноса?
Комментировать
0
Вам будем не хватать Comedy Club?
Комментировать
0
Больше опросов

​В районе ЖД Сургута упало огромное дерево

Сильный ветер повалил деревья в Сургуте и Нижневартовске

​В районе ЖД Сургута упало огромное дерево
Фото и видео: Латипова А., N1

Сильный ветер не пощадил и сургутские деревья: одно из них повалило на дорогу в районе ЖД. О происшествии на улице Грибоедова, 11 рассказала читательница siapress.ru Латипова А.

«У нас на ЖД дерево упало, под деревом машина стоит», − говорится в сообщении.

Отметим, что в Нижневартовске ветром повалило дерево прямо на проезжую часть. Движение заблокировано на перекрестке улиц Омская и Нефтяников.

Еще одно дерево упало на улице Чапаева, 9.

В соцсетях местные жители также поделились видео, как порывы дерева сносят стройматериалы, а также кадрами сломанных вывесок.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 66, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3195
  2. ​Самолет «ЮТэйр» экстренно сел в Сургуте из-за проблем с двигателем 717
  3. Большой московский цирк могут снести и построить на его месте многофункциональный комплекс 590
  4. ​Большинство читателей siapress.ru признают проблему лишнего веса 545
  5. ​Что скрывают ваши слова? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 491
  6. ​Итогом благоустройства улицы Калинина в Ханты-Мансийске стало нарушение целой пачки норм и правил 433
  7. ​Анна Томазова покидает пост заместителя главы Сургута 292
  8. ​В Сургутском районе молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими 262
  9. ​Осторожно: поздравительные открытки в мессенджерах могут быть опасны 197
  10. ​Центробанк выпустил памятную монету «Учитель» 164
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12418
  2. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3293
  3. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3195
  4. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2161
  5. ​Забор за забором: возле строящегося сквера на Бульваре Свободы в Сургуте стоит нелепое ограждение 1679
  6. Глава приводит в порядок заборы Сургута // КАРТОЧКИ 1631
  7. ​Быть вторым 1623
  8. «Вершина» возвращается: в Сургуте снова переименуют популярное ТЦ 1494
  9. ​Налоги за полгода: итоги и изменения // ONLINE 1478
  10. ​Сургутяне оказались в восторге от водителя 61 маршрута 1437
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 19293
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12418
  3. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12409
  4. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6951
  5. ​Так ли страшны видеоигры? 5254
  6. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5166
  7. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 5046
  8. В Сургуте стартовал отопительный сезон 3521
  9. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3293
  10. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3217

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика