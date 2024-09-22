В ближайшие дни югорчане столкнутся с порывистым ветром и первыми заморозками

В ближайшие дни в Югре ожидается переменчивая погода с дождями и порывистым ветром. Об этом говорится в прогнозе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Сегодня, 22 сентября, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер юго-западного направления ночью составит 4-9 м/с, а днем усилится до 8-13 м/с. Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 °С, местами возможно понижение до -1 °С. Днем температура достигнет +8,+13 °С, а в восточной части округа местами потеплеет до +18 °С.

В начале недели, 23 сентября, погода ухудшится: по западной части округа ожидаются небольшие и умеренные осадки, а на востоке возможен сильный дождь. Ветер западного направления усилится до 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью составит от +1 до +6 °С, в отдельных районах до +11 °С, днем она опустится до +6, +11 °С.

А вот во вторник, 24 сентября, придут первые заморозки. Также будет облачно с осадками: ночью возможен дождь и мокрый снег, ветер западного направления с порывами до 18 м/с. Ночная температура составит от -1 до +4 °С, а днем ожидается +4, +9 °С.