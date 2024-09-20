Губернатор Югры совершил рабочий визит в Челябинскую область

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком в Челябинске. Основными темами обсуждения стали вопросы развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Югры, предложения по увеличению объемов нефтедобычи, а также меры стимулирования предприятий, работающих в регионе. Кроме того, была затронута тема обеспечения надежности ТЭК округа и перспективы развития промышленного потенциала новых арктических территорий, таких как Березовский и Белоярский районы.

«Обсудили задачи по развитию топливно-энергетического комплекса Югры, в том числе предложения региона по механизмам увеличения объемов нефтедобычи и стимулирования предприятий, ведущих работу в округе, а также – обеспечению надежности ТЭК региона», – отметил Руслан Кухарук.

В рамках визита в Челябинск Руслан Кухарук принял участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Мероприятие прошло в присутствии полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернаторов Уральского федерального округа.

«Передал пожелания от имени югорчан. Уверен, что у наших регионов большой потенциал дальнейшего сотрудничества», – подчеркнул Руслан Кухарук.