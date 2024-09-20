В Югре стартовала обучающая программа «Инвестшкола 3.0»

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовала обучающая программа «Инвестшкола 3.0», нацеленная на развитие инвестиционной активности в муниципальных образованиях Югры. Программа, разработанная специалистами Фонда развития Югры совместно с Национальным институтом инвестиционного развития территорий, будет проходить с 16 сентября по 11 октября 2024 года и охватит 22 муниципальных образования региона.

Основная цель программы – актуализация бизнес-идей для инвестиционных профилей муниципалитетов и создание «дорожных карт» по их внедрению в практическое управление. Инвестиционные профили – это документы, включающие перечень актуальных бизнес-идей, типовые проекты и мероприятия, направленные на повышение инвестиционной активности с учетом социально-экономических характеристик конкретных территорий.

Программа «Инвестшкола 3.0» является частью масштабной работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в Югре и разработана исключительно для региона, принимая во внимание запросы специалистов, работающих в сфере инвестиционной политики, а также стратегические направления развития округа на период до 2050 года.

Первыми муниципалитетами, где уже ведется работа по разработке и внедрению инвестиционных профилей, стали Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Нижневартовск, Сургутский и Нефтеюганский районы. Теперь программа расширяется на остальные муниципалитеты автономного округа. Важно отметить, что проект получил признание на федеральном уровне, он был отмечен Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития как первый в России комплексный образовательный проект, направленный на привлечение инвестиций, и включен в базу значимых региональных практик.

Программа обучающих сессий стартовала в Пыть-Яхе, Покачах, Радужном, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Лангепасе. В ходе встреч эксперты Национального института инвестиционного развития территорий Антон Язовских и Евгений Сучков представили участникам образы будущего их городов, актуализировали существующие бизнес-идеи и проекты для включения в инвестиционные профили.

«Работа с муниципалитетами показала положительные результаты. Совместные усилия экспертов и местных команд способствуют созданию благоприятного климата и комфортных условий для ведения бизнеса, что повышает предпринимательскую активность и позволяет реализовать намеченные проекты», – отметил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.

Особое внимание уделяется вопросам разработки эффективных механизмов взаимодействия между органами местного самоуправления и представителями бизнес-сообщества, молодежи и общественных объединений. По результатам сессий будут разработаны «дорожные карты», которые станут руководством к действию для муниципальных команд в реализации инвестиционных профилей.

Как отметил директор департамента экономического развития Югры – заместитель губернатора округа Сергей Афанасьев, программа «Инвестшкола» является важным шагом в развитии инвестиционной инфраструктуры региона: «Акселерация инвестиционной команды Югры и муниципальных образований в процессе практической работы с инвестиционными проектами – одна из главных задач «Инвестшколы». Программа разработана с учетом реальных запросов специалистов, работающих в сфере инвестиционной политики, а также основных направлений Стратегии социально-экономического развития автономного округа на период до 2050 года».

Напомним, что проект «Инвестшкола» уже имеет успешную историю. В апреле 2024 года в Сургуте прошел двухдневный региональный обучающий семинар, в котором приняли участие около 30 специалистов в сфере привлечения инвестиций и работы с инвесторами, а также представители органов власти. Тренинг позволил участникам освоить новые методики работы с инвесторами и предложить свои идеи для улучшения инвестиционного климата в своих муниципалитетах.