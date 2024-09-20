Югра презентовала свои достижения на TNF-2024

Югра продемонстрировала свои передовые разработки и опыт на промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 в Тюмени, где участие приняли ведущие представители нефтегазовой отрасли, а также ключевые фигуры федерального уровня. Губернатор Югры Руслан Кухарук представил регион на пленарной сессии форума, выступив с докладом о технологической устойчивости и перспективах развития нефтегазовой отрасли в стране.

Основная тема форума – «Технологическая устойчивость: стратегия развития». В обсуждении приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев, который отметил важность разработки и масштабирования российских технологий. «Наше будущее – создание новых технологий, тиражирование этих технологий на всей территории Российской Федерации, продвижение их в дружественные страны. У наших компаний уже есть свои наработки, нам нужно это лишь систематизировать, масштабировать и активно развивать дальше», – подчеркнул министр.

Руслан Кухарук в своем выступлении выделил важную роль нефтегазовой отрасли Югры в экономике страны. Округ добывает более 40% российской нефти, и его вклад в обеспечение энергетической безопасности страны трудно переоценить. Губернатор рассказал о федеральном проекте «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов», который реализуется совместно с Министерством энергетики России и ПАО «Газпром нефть». «Этот проект позволяет добиться сокращения затрат на добычу нефти с сохранением объемов, а также значительно уменьшить зависимость от импортного оборудования и программного обеспечения – с 50% до 10%», – отметил он.

Особое внимание на форуме было уделено проекту по созданию инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» в Сургуте. По словам Руслана Кухарука, этот центр станет площадкой для разработки передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. «Мы реализуем проект по поручению президента Российской Федерации. Это возможность создать основу для продвижения вперед в части разработки новых технологий и технологического ключа к трудноизвлекаемым запасам, общий объем добычи которых увеличивается с каждым годом», – подчеркнул глава региона.

В ходе делового завтрака, который открыл основной день форума, Руслан Кухарук представил опыт региона по поддержке предприятий ТЭК и механизмам привлечения инвесторов. Он отметил, что принятые меры, такие как налоговые льготы на имущество и прибыль, позволили на 2-3 года раньше срока ввести в эксплуатацию 16 месторождений, что дало дополнительную добычу в 64,5 млн тонн нефти и налоговый эффект свыше 1 трлн рублей. «Совместно с недропользователями ведется работа над механизмом инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Этот механизм позволит продолжать деятельность, связанную с инновационными технологиями добычи», – добавил он.

На выставке «EXPO TNF», которая сопровождала форум, были представлены разработки более чем 800 компаний из более чем 60 регионов России. Ханты-Мансийский автономный округ также был представлен на этой площадке рядом ведущих предприятий. Среди них – компании из Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, которые презентовали решения в области нефтесервисного оборудования, инжиниринга, цифровых технологий и промышленной безопасности.

Одной из ключевых тем стало использование беспилотных авиационных систем в мониторинге лесных пожаров и охране газопроводов. «Мы показали проект, реализуемый совместно с Правительством Югры, по созданию системы связи для беспилотников, что увеличивает использование воздушного пространства», – рассказал генеральный директор компании «Оператор инфраструктуры БАС» Евгений Чепель.

Кроме того, на форуме была презентована разработка сургутской компании «СЕТАГОР» – насос для гидравлического разрыва пласта, который заменяет дорогостоящие импортные аналоги. «Этот малогабаритный насос решает проблему, с которой сталкиваются нефтяники при эксплуатации импортных плунжерных насосов. Мы разработали отечественное решение, которое уже заинтересовало крупные компании», – подчеркнула генеральный директор «СЕНАТОР» Татьяна Городских.

По итогам форума Руслан Кухарук подвел итоги работы региона на мероприятии: «Одна из главных тем TNF – технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли. Поделился с коллегами разработками югорских недропользователей и научного сообщества, инновационными подходами, которые применяем на месторождениях региона. Понимаем возрастающую с каждым годом долю трудноизвлекаемых запасов и их значение в сохранении объемов нефтедобычи в стране в целом».

Югра продолжает активно развивать свои научно-технические компетенции и привлекать новых партнеров и инвесторов, чтобы обеспечить технологическую независимость и устойчивость нефтегазовой отрасли на долгосрочную перспективу.