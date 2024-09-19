В Югре продолжают благоустраивать общественные пространства

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». На заседании были утверждены графики реализации двух проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: Парка Первопроходцев в Когалыме и центрального городского сквера «Северное сияние» в Югорске.

«У нас установлены жесткие сроки для всех субъектов Российской Федерации, участвующих в этом проекте. Здесь обязательства, которые мы берем на себя в части работ, связанных с разработкой концепции, проектной документации, проведением строительно-монтажных работ», – отметил Руслан Кухарук.

Проекты «Парк Первопроходцев» в Когалыме и «Северное сияние» в Югорске стали победителями IX Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, проходившего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Когалыме планируется создание новой зоны отдыха площадью более 70 тысяч квадратных метров, завершение которой ожидается в 2025 году. В рамках проекта будет обустроен велобеговой маршрут, зоны отдыха у воды, тюбинговые горки, спорткластер с площадками для воркаута, настольного тенниса и другими спортивными объектами. Для детей будет создана игровая зона «Медвежья пляска», адаптированная для маломобильных групп населения. Также будет построена «Рябиновая площадь» с ярмарочными рядами, сценой, чайной лавкой и световым фонтаном.

«Парк будет создаваться в несколько этапов и финансироваться из разных источников – федерального, окружного, муниципального бюджетов, а также за счет средств Правительства Москвы и компании «ЛУКОЙЛ», – отметил Руслан Кухарук.

Глава Когалыма Николай Пальчиков подчеркнул, что данный проект станет подарком горожанам к юбилею города, который будет праздноваться в следующем году. Он выразил уверенность, что Парк Первопроходцев станет популярным местом для отдыха, спорта и культурных мероприятий.

Центральный сквер «Северное сияние» в Югорске будет расположен на месте старого городского парка и также будет завершен к 2025 году. Площадь сквера составляет три гектара, его концепция была разработана на основе пожеланий местных жителей, которые активно участвовали в обсуждении проекта.

По словам главы Югорска Алексея Харлова, освещение в сквере будет имитировать северное сияние, а также будут установлены уникальные архитектурные формы, сцены для мероприятий и площадка для новогодней елки. Важно отметить, что на реализацию этого проекта из федерального бюджета был выделен грант в размере 90,2 миллиона рублей. Туристический потенциал сквера оценивается в 128 тысяч посетителей в год.