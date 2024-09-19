Цены на проезд в общественном транспорте ХМАО продолжают расти

Стоимость проезда на городских автобусах в ХМАО увеличилась на 7,5%. В начале сентября 2023 года средняя цена билета составляла 29,31 рубля, а к 9 сентября 2024 года она выросла до 31,53 рубля, сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на данные Тюменьстата.

«Ценовая информация собирается в территориальных центрах и крупных городских округах, отобранных с учетом их представительности в отражении социально-экономического и географического положения региона», – указали в сообщении.

Самый дешевый проезд оказался в Ханты-Мансийске – 30 рублей за билет. В Сургуте и Нижневартовске стоимость билета составляет 32 рубля.