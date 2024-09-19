Губернатор Югры принял участие в деловом завтраке на TNF-2024

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в деловом завтраке, который открыл основной день деловой программы промышленно-энергетического форума TNF-2024 в Тюмени. Главная тема встречи, в которой также участвовали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, а также губернатор Тюменской области Александр Моор, была посвящена технологическому будущему нефтегазовой отрасли.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев обозначил ключевые направления развития топливно-энергетического комплекса на ближайшие годы, подчеркнув, что до конца года Министерство энергетики России разрабатывает стратегию развития отрасли до 2050 года по поручению Президента Владимира Путина. «Топливно-энергетический комплекс – это основа экономики Российской Федерации. Сегодня необходимо уделять внимание разработке и масштабированию прорывных российских технологий, а также развитию образования и науки», – отметил Сергей Цивилев.

Губернатор Югры Руслан Кухарук в свою очередь рассказал об опыте региона в поддержке предприятий нефтегазовой отрасли и привлечении инвесторов. Он подчеркнул, что Ханты-Мансийский автономный округ является важнейшим производителем нефти в стране, добывая 40,7% российской нефти. Взаимодействие с федеральными органами власти позволило ввести меры, направленные на поддержку предприятий и внедрение новых технологий.

«Принятые меры, такие как налоговые льготы на имущество и прибыль, стимулируют разработку и внедрение новых экономически рентабельных технологий. Мы продолжаем работать с Министерством энергетики РФ для продления этих возможностей», – заявил Руслан Кухарук.

Губернатор также отметил, что принятые меры помогли ускорить ввод в эксплуатацию 16 месторождений, что привело к дополнительной добыче 64,5 млн тонн нефти с 2013 года и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней более чем на 1 триллион рублей.

Одной из ключевых инициатив, о которой упомянул Кухарук, стал новый региональный механизм инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Этот механизм позволит недропользователям направлять средства на внедрение передовых технологий, необходимых для дальнейшего роста отрасли. «Разработан проект закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который позволит применять инвестиционный вычет, что будет способствовать продолжению работы в области технологий и стимулированию новых разработок», – добавил губернатор.