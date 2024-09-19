Губернатор Югры принял участие в пленарной сессии на TNF-2024 в Тюмени

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук выступил на пленарной сессии «Технологическая устойчивость: стратегия развития», которая прошла в рамках Промышленно-энергетического форума в Тюмени. Участие в сессии приняли также министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр энергетики России Сергей Цивилев.

В своем выступлении Сергей Цивилев отметил: «У нас в стране удивительный народ — умный, предприимчивый, который в состоянии разрабатывать интересные решения. Наше будущее — создание новых технологий, тиражирование этих технологий на всей территории Российской Федерации, продвижение их в дружественные страны. У наших компаний уже есть свои наработки, нам нужно это лишь систематизировать, масштабировать и активно развивать дальше».

Руслан Кухарук подчеркнул, что Югра играет ключевую роль в развитии нефтегазовой отрасли и технологическом лидерстве, которое является одной из стратегических целей, поставленных Президентом России. Он отметил важность создания условий для внедрения инноваций в нефтегазовую отрасль.

«Те наработки, которые уже есть в Югре, — это результат совместной работы, ориентированной на конечный результат, который важен не только для нашего региона, но и для всей страны, поскольку нефтегазовая отрасль является локомотивом экономики России. Сегодня важно создать условия, которые позволят нефтегазовому комплексу и в будущем оставаться этим локомотивом», — отметил губернатор Югры.

Также глава региона рассказал о развитии инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», который создается в Югре. Центр будет способствовать расширению компетенций топливно-энергетического комплекса, разработке инженерных технологий для Севера и Арктики, а также прикладной геологии. Инфраструктура центра будет включать технопарк, научные лаборатории, университетский корпус с общежитиями и объекты социальной инфраструктуры.

«Мы реализуем этот проект по поручению президента Российской Федерации. Это возможность создать основу для продвижения вперед в разработке новых технологий и освоении трудноизвлекаемых запасов, объем добычи которых увеличивается с каждым годом. Мы продолжим двигаться в этом направлении», — подчеркнул Губернатор Югры.

Форум стал важной площадкой для обсуждения будущих перспектив развития нефтегазовой отрасли и возможностей технологического лидерства России на мировом рынке.