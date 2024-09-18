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​Экспозиция, посвященная многовековой истории Югры, открылась в культурной столице России

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Многовековая Югра»

​Экспозиция, посвященная многовековой истории Югры, открылась в культурной столице России
Фото prlib.ru

В Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге начала работу выставка «Многовековая Югра», посвященная истории и культуре Ханты-Мансийского автономного округа. Экспозиция создана на основе восьмитомного издания «Академическая история Югры» и приурочена к 250-летию начала Больших Академических экспедиций, проходивших с 1764 по 1774 годы.

Идея организации экспедиций зародилась в Санкт-Петербурге по инициативе Михаила Ломоносова и императрицы Екатерины Великой. Именно тогда, два с половиной века назад, начались первые комплексные академические исследования Югры, которые были продолжены будущими поколениями отечественных и приглашенных исследователей. Академическая летопись Югры стала уникальным примером научного подхода в России и легла в основу современного научного издания.

На открытии выставки присутствовали первый заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, директор Института Российской истории РАН, сопредседатель и главный редактор редакционного совета по подготовке издания «Академическая история Югры» доктор исторических наук Юрий Петров, директор «Музея Природы и Человека» Иван Яшков и другие почетные гости. Евгений Панкевич отметил высокий уровень подготовки мероприятия: «За 30 минут мы можем полностью погрузиться в историю Югры. Видно, что над выставкой работали профессионалы».

Елена Шумакова, рассказывая об исторических особенностях региона, подчеркнула: «Наша история является богатейшим составляющим, которая позволяет проследить ключевые вехи становления нашего государства».

От имени генерального директора Президентской библиотеки Юрия Носова с приветственным словом выступил директор департамента по научно-просветительской работе Президентской библиотеки Игорь Солонько. Он отметил, что «сотрудничество с регионом активно развивается вот уже более десяти лет. В прошлом году во время Петербургского международного экономического форума был подписан план мероприятий, в рамках которого подготовили эту выставку».

Экспозиция в залах Президентской библиотеки представлена свидетельствами динамичного развития Югры, начиная с появления и расселения человека, постепенного вхождения в состав Российского государства, экономического роста, военной славы и трудовой доблести, до открытия месторождений нефти и газа и современных достижений в науке, спорте и культуре.

Подлинные экспонаты и документы были собраны из различных музеев и архивов, включая Музей Природы и Человека, Государственную библиотеку Югры, Музей геологии, нефти и газа, Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», Государственный архив Югры, Музей спортивной славы Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва и Ботанический институт имени В. Л. Комарова Российской академии наук.

Среди экспонатов – уникальные артефакты, такие как позвонок мамонта, пробитый копьем древнего человека 13,5 тысячи лет назад, учительное Евангелие из Кондинского Троицкого монастыря 1686 года, печать сподвижника Петра I Александра Даниловича Меншикова, коллекция археологических находок из Березовского городища XVII-XVIII веков, традиционная женская одежда коренных народов ханты и манси, а также олимпийские медали югорских спортсменов.

Посетители могут не только увидеть исторические артефакты, но и ощутить атмосферу традиционных игр обских угров в чуме – одном из традиционных жилищ коренных народов Севера, потрогать нефть, ознакомиться с кинохроникой и современными фильмами о жизни в Югре.

Выставка «Многовековая Югра» будет доступна для посещения до 12 декабря 2024 года по предварительной записи в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 76, комментариев: 0
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