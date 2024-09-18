Губернатор Югры принял участие в закладке камня на месте будущего музейного комплекса в Когалыме

Во время рабочей поездки в Когалым губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в церемонии закладки символического камня на месте будущего музейного комплекса. Новый объект культуры общей площадью более 11 тысяч квадратных метров будет состоять из трех корпусов и станет центром притяжения для жителей и гостей округа.

Музейный комплекс включит в себя филиал Русского музея, выставочное пространство, музеи нефти и нумизматики, а также планетарий.

«Сегодня исторический день для Когалыма и всего нашего округа. Сейчас мы смотрим в будущее, связывая его с созданием новых объектов, которые станут точками притяжения для наших жителей. Уверен, что музейный комплекс станет местом для творчества и развития юных талантов», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Заместитель директора Государственного Русского Музея Анна Цветкова добавила: «На учреждения культуры возложена ответственная миссия по сохранению традиций жителей нашей страны. В новом музейном пространстве будет представлен филиал Русского музея, в котором сегодня хранится самая большая в мире коллекция отечественного искусства. Задача, которая стоит перед нами, – продолжить сохранять и преумножать российские духовно-нравственные ценности».

Также в ходе рабочей поездки в Когалым Руслан Кухарук принял участие в открытии литературного сквера, созданного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект сквера был разработан совместно с жителями города, учитывая их предпочтения и пожелания. Центральным элементом сквера стала скульптура русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, созданная российским скульптором, народным художником Российской Федерации Александром Рукавишниковым.

В новом сквере были расширены существующие пешеходные дорожки, проложены новые, обустроены парковочные места, установлены малые архитектурные формы и проведен монтаж наружного освещения. Особое внимание было уделено сохранению всех деревьев, растущих на территории сквера, что позволяет гармонично вписать его в существующий ландшафт.