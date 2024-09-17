Роспотребнадзор Югры рассказал, как не отравиться роллами

Эксперты напомнили жителям Югры о том, как избежать неприятных ситуаций при покупке роллов и суши. Главное – выбирать проверенные заведения, следить за свежестью ингредиентов и условиями хранения продуктов, сообщают в телеграм-канале Роспотребнадзора Югры.

«Обращайте внимание на качество ингредиентов. Свежесть рыбы и овощей – ключевой момент. Хорошие заведения всегда указывают, откуда берут свои продукты», – сообщают в источнике.

Специалисты рекомендуют проверять отзывы и рейтинги ресторанов, а также убедиться, что еда доставляется в герметичной упаковке и при правильной температуре. Роспотребнадзор также советует не забывать проверять сроки годности продуктов – это поможет избежать рисков для здоровья.

Ранее жительнице Нягани доставили роллы с тараканом внутри.