В Югре направят дополнительные средства на расселение из аварийного жилья

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что во время заседания правительства Югры по видеоконференц-связи, которое состоялось 18 сентября, было принято решение по 21 вопросу, в том числе по внесению изменений в бюджет автономного округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

«Дополнительно направим 6,6 млрд рублей на реализацию региональной адресной программы по расселению из аварийного жилья, признанного таковым с 01.01.2017 года по 01.01.2022. Договорились с главами муниципалитетов до конца этого года рассмотреть возможность контрактования и приобретения квартир в домах, которые уже введены в эксплуатацию или находятся в высокой степени готовности. Они будут использованы для расселения людей из аварийного жилья», – сообщил Руслан Кухарук.

Ранее, во время своей инаугурационной речи при вступлении в должность, губернатор Югры подчеркнул, что проблема аварийного жилищного фонда требует комплексного подхода и совместной работы на всех уровнях власти. Он отметил, что у муниципальных образований разные объемы накопившегося аварийного жилья, и подчеркнул необходимость запуска новой региональной адресной программы по его расселению.

«У муниципальных образований разные объемы накопившегося аварийного жилищного фонда. Разделяю позицию глав муниципалитетов – данную проблему не решить в одиночку даже самым бюджетно обеспеченным территориям. Этот вопрос требует комплексного подхода и совместной работы муниципальной, региональной и федеральной власти. Считаю основным механизмом решения этой проблемы – запуск новой региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда. Она позволит ликвидировать около 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшат более 38 тысяч югорчан», – заявил губернатор.

Кроме того, Руслан Кухарук добавил, что комплексное развитие территорий станет еще одним важным инструментом для решения проблемы ветхого и аварийного жилья, а также грамотного пространственного развития городов и поселков. Этот механизм включает строительство нового жилья, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры муниципалитетов.