Директор департамента промышленности Югры покидает свой пост

Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. О его уходе сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук: «С 17 сентября в связи с переходом на новое место работы Кирилл Сергеевич Зайцев покидает пост директора департамента промышленности Югры. Кирилл Сергеевич возглавлял ведомство с 2019 года, благодарю за труд и вклад в развитие Югры».

Кирилл Зайцев начал свою карьеру в 2005 году, работал в различных компаниях в Москве, где прошел путь от специалиста до руководителя предприятия. В Югре он возглавил департамент промышленности в 2019 году. Под его руководством были реализованы значимые проекты в обрабатывающей промышленности, туризме и сельском хозяйстве.

«Это был период, полный интересных задач и проектов, и я благодарен каждому за поддержку и сотрудничество. В этом году Югра вошла в топ-16 регионов по реализации промышленной политики, запущены новые проекты в обрабатывающей промышленности, туризме и сельском хозяйстве. Общими усилиями мы помогли многим предприятиям добиться успеха, открыть новые производственные линии и кратно увеличить промпроизводство округа. Пришло время двигаться дальше. Оставляю департамент в надежных руках и уверен, что наша команда продолжит развиваться и достигать новых высот», – сказал Кирилл Зайцев, подводя итоги своей работы в Югре.

В дальнейшем Кирилл Зайцев возглавит региональное направление в Национальной лизинговой компании по развитию промышленности. В новой роли он будет отвечать за региональное экономическое сотрудничество в Югре, Тюменской области и на Ямале. Его задачами станут поддержка взаимодействия между производителями и крупными корпоративными заказчиками, координация работы с органами власти и предприятиями, в том числе по линии СоюзМаш России, а также привлечение финансирования для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности и достижения технологического суверенитета.

Исполняющим обязанности директора департамента промышленности назначен заместитель директора департамента Виктор Гамузов.