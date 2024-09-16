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Юная жительница Нефтеюганска поборола онкологию благодаря врачам

Врачи ХМАО помогли девочке из Нефтеюганска справиться с онкологией

Юная жительница Нефтеюганска поборола онкологию благодаря врачам
Фото: Депздрав ХМАО

В октябре 2023 года 13-летняя Ксюша Коркина из Нефтеюганска столкнулась с серьезным онкологическим заболеванием – у нее обнаружили лимфому Беркитта четвертой стадии. Девочка, которая раньше была активной и веселой, неожиданно стала испытывать сильные боли в спине, быстро уставала и перестала чувствовать ноги, сообщает Депздрав ХМАО.

Ксюшу госпитализировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Ей провели операцию по частичному удалению опухоли, сдавливавшей спинной мозг. После этого девочку направили в онкологическое отделение Нижневартовской окружной детской больницы, где врачи начали интенсивное лечение.

«Помню, когда Ксюша поступила в наше отделение, она еще могла ходить, а через два дня уже не могла встать с кровати, перестала полностью чувствовать ноги. Лимфома Берикитта очень быстро растет, все симптомы, которые отступили после операции, вернулись с большей силой. Мы начали лечение. На фоне проводимой терапии через два месяца к Ксюше начала возвращаться чувствительность ног, улучшилась двигательная активность», – рассказал врач-онколог Роман Корягин.

1 марта 2024 года Ксюша была выписана в состоянии ремиссии. После она прошла курс реабилитации в центре «Русское поле» НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва и снова начала ходить.


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16 сентября в 14:40, просмотров: 676, комментариев: 0
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