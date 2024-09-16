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​В Югре завершились слет юных лесничих и Лесной форум, а представитель округа вошел в число сильнейших огнеборцев России

В Югре отметили День работника леса и лесной промышленности

​В Югре завершились слет юных лесничих и Лесной форум, а представитель округа вошел в число сильнейших огнеборцев России
Фото ФБУ «Авиалесоохрана»

В Ханты-Мансийском автономном округе прошли мероприятия, посвященные Дню работника леса и лесной промышленности, который является важным профессиональным праздником для региона. Одним из его событий стал XXII открытый Окружной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры», который состоялся в детском лагере «Окуневские зори» в Советском районе.

В мероприятии приняли участие восемь команд: семь из Югры и одна из города Полевской Свердловской области. Все они являются победителями межрайонных слетов, что подтверждает их высокий уровень подготовки и стремление к победе. В этом году на одной площадке также прошел региональный этап Всероссийского лесного конкурса «Подрост» и семинар для руководителей школьных лесничеств. Организаторы считают, что такое объединение различных мероприятий на одной площадке сделает работу слета более содержательной и поможет определить дальнейшие ориентиры развития движения юных лесоводов в Югре.

Программа слета включала множество соревнований и образовательных мероприятий. В командном зачете школьники соревновались в лесном многоборье, проходили полосу препятствий для юных лесных пожарных, участвовали в смотре агитбригад и создавали малые архитектурные формы из природных материалов. В индивидуальных состязаниях участники демонстрировали свои знания в ботанике, дендрологии, энтомологии, зоологии, лесоведении и таксации.

В рамках конкурса «Подрост» школьники представляли свои практические исследовательские проекты, а на семинаре руководителей школьных лесничеств наставники юных лесоводов и преподаватели Уральского лесотехнического университета обсуждали современные методы и формы лесопросветительной и научно-образовательной работы.

Еще одно важное событие, связанное с лесной отраслью, завершилось в Московской области, где прошли национальные соревнования «Лучший лесной пожарный». В конкурсе приняли участие представители Федеральной Авиалесоохраны, филиалов учреждения и наземных лесных служб из 20 регионов России, а также из Белоруссии – всего 24 участника.

Югорчанин Евгений Агеев, парашютист-пожарный из «Базы авиационной и наземной охраны лесов», занял второе место. На третьем месте оказался Валерий Романов из Сыктывкара, а победу одержал Марсель Турсунов, инструктор парашютно-пожарной группы Приволжского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны.

Евгений Агеев уже несколько лет работает парашютистом-пожарным в окружном авиаотделении Базы авиационной и наземной охраны лесов. Он имеет опыт тушения множества лесных пожаров, в том числе в Югре, а также участия в ликвидации возгораний в Курганской и Свердловской областях. В этом году Евгений победил в окружном конкурсе профессионального мастерства, что дало ему право участвовать в всероссийских соревнованиях.

Конкурсные испытания включали в себя три этапа: спортивное многоборье с бегом по пересеченной местности, ориентирование в лесу и преодоление лесопожарной полосы препятствий. Перед началом соревнований Евгений проходил ежедневные интенсивные тренировки, делая упор на бег с мотопомпой, быструю подготовку и запуск оборудования, работу с бензопилой и тренировки выносливости.

«Упор делаем на технику – бег с мотопомпой, её быстрая подготовка и запуск, работа с бензопилой. Тренируем выносливость. Мои коллеги, которые представляли Югру на всероссийском конкурсе годами ранее, ежегодно показывали отличные результаты. Чувствую ответственность», – поделился перед отправкой в Московскую область Евгений Агеев.

В первый день соревнований Евгений Агеев занял первое место, продемонстрировав свою отличную физическую подготовку. Он успешно справился с такими испытаниями, как отжимание от настила, бег на 150 метров, подтягивание на перекладине, а также бег на 200 метров с грузом весом 15 килограммов через препятствия. На втором этапе конкурсанты искали скрытые очаги лесных пожаров на незнакомой местности, используя карты с контрольными пунктами. Евгению не удалось войти в тройку лидеров, но он оказался в десятке лучших.

В последний день соревнований все 24 участника Авиалесоохраны продемонстрировали свои практические навыки на лесопожарной полосе препятствий. По итогам всех трех дней Евгений Агеев занял второе место, став серебряным призером всероссийского конкурса.

Проведенные в Югре мероприятия и успехи югорских специалистов на всероссийском уровне подчеркивают важность лесной отрасли для региона и страны в целом. В преддверии Дня работника леса и лесной промышленности они стали ярким свидетельством профессионализма и самоотверженности людей, работающих в этой сфере.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 100, комментариев: 0
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