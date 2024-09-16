В Югре подвели итоги профессионального конкурса среди бригад скорой помощи

В Когалыме завершился VII окружной конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи Югры. Лучшей командой конкурса стала «Экипаж 103» Когалымской городской больницы. Итоги соревнований подвел глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, который отметил высокий профессионализм участников и выразил благодарность за их преданность профессии.

Среди станций скорой медицинской помощи победила команда «Биоритм» Няганской СМП. Второе место заняла команда «Звезда жизни» Ханты-Мансийской СМП, а третье – «Линия жизни» Сургутской СМП.

Лучшей бригадой отделения скорой медицинской помощи городской больницы признана команда «Экипаж 103» Когалымской городской больницы. На втором месте – команда «Reflex» Пыть-Яхской окружной клинической больницы, третье место заняла команда «Пятый элемент» Лянторской городской больницы.

Лучшая бригада отделения скорой медицинской помощи районной больницы – команда «Ночной дозор» Ханты-Мансийской районной больницы. Второе место завоевала команда «Пульс» Советской районной больницы, а третье – «Ангелы надежды» Нижневартовской районной больницы.

В специальных номинациях победителями стали:

«Лучший теоретик» – команда «Импульс» из Октябрьской районной больницы.

– команда «Импульс» из Октябрьской районной больницы. «Лучшая расширенная сердечно-легочная реанимация» – команда «Звезда жизни» Ханты-Мансийской СМП.

– команда «Звезда жизни» Ханты-Мансийской СМП. «Лучшее оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП» – команда «Ночной дозор» Ханты-Мансийской районной больницы.

– команда «Ночной дозор» Ханты-Мансийской районной больницы. «Лучшая базовая сердечно-легочная реанимация» – команда «Адреналин» Лангепасской городской больницы.

– команда «Адреналин» Лангепасской городской больницы. «Лучшая медицинская сортировка» – команда «Пятый элемент» Лянторской городской больницы.

– команда «Пятый элемент» Лянторской городской больницы. «За лучшую диагностику и оказание медицинской помощи» – команда «Позывной 03» Сургутской СМП.

– команда «Позывной 03» Сургутской СМП. «Лучший водитель автомобиля СМП» – Владимир Сватков из команды «Ритм» Когалымской городской больницы.

– из команды «Ритм» Когалымской городской больницы. «Самая артистичная команда» – команда «36,6» Нефтеюганской СМП.

Впервые в рамках конкурса прошла окружная конференция с участием руководителей медицинских организаций, оказывающих скорую помощь, и мастер-классы по различным направлениям:

«Базовая сердечно-легочная реанимация при внезапной остановке сердца» – БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи». «Расширенная сердечно-легочная реанимация» – БУ «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи». «Особенности акушерского пособия при родах на догоспитальном этапе» – БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства». «Первая помощь при различных состояниях» – БУ «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи». «Искусственная вентиляция лёгких в условиях бригады скорой медицинской помощи» – БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи». «Использование внутрикостного доступа» – БУ «Няганская станция скорой медицинской помощи». «Особенности медицинской сортировки при большом количестве пострадавших» – КУ «Центр медицины катастроф».

Конференция также затронула вопросы развития скорой помощи в регионе, включая внедрение технологий искусственного интеллекта и современные методы обучения персонала.

Важным событием, совпавшим с конкурсом, стало пополнение югорской службы скорой помощи тремя новыми автомобилями «Газель Next». Машины оборудованы просторными салонами и специально выделенными зонами для медицинского персонала, что улучшает условия работы и скорость оказания помощи. Новые автомобили были приобретены в рамках программы «Современное здравоохранение» и предназначены для повышения эффективности работы служб, особенно в экстренных случаях, таких как ДТП.

Автомобили распределены следующим образом: один для БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой помощи», один для отделения скорой помощи БУ «Мегионская городская больница» и один для отделения скорой помощи БУ «Урайская городская клиническая больница».

На данный момент автопарк скорой помощи Югры насчитывает 265 машин, из которых 73,5% эксплуатируются менее пяти лет. Ежедневно на службу выходят 130 бригад, которые с начала 2024 года совершили около 300 тысяч выездов. Всего с начала года автопарк пополнился 19 новыми автомобилями.