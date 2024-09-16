Губернатор Югры посетил профсоюзный турслёт работников образования в Ханты-Мансийске

В своем посте в социальных сетях губернатор Югры Руслан Кухарук поделился впечатлениями от велопрогулки по Ханты-Мансийску. По словам главы региона, в свободное время он старается исследовать новые микрорайоны города и наслаждаться природой.

«Сегодня во время прогулки решил сделать остановку в Самаровском чугасе, прогуляться по осеннему лесу. Хорошая погода, вокруг красивейшая природа», – написал губернатор.

Неожиданно для себя Руслан Кухарук стал участником профсоюзного туристского слета работников образования Ханты-Мансийска, который проводится ежегодно. На этом мероприятии команды соревнуются в спортивных дисциплинах и творческих конкурсах.

«Отличная традиция для того, чтобы сплотиться и зарядиться энергией в некабинетной обстановке. В этом году к работникам образования присоединились и их семьи», — отметил глава региона, добавив, что атмосфера мероприятия была уютной и семейной.

Руслан Кухарук выразил благодарность участникам слета за их позитивный настрой и энергию, подчеркнув, что приятно видеть таких людей в сфере образования: «Приятно знать, что такие позитивные и энергичные люди работают в сфере образования – наши дети в надежных руках».