Сквер «Геолог» был открыт в Белоярском

Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе своей первой рабочей поездки после вступления в должность принял участие в открытии сквера «Геолог» в седьмом микрорайоне города Белоярский. Новый объект был создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по инициативе президента России Владимира Путина. Идея создания сквера и его реализация активно поддерживалась жителями города.

«В Белоярском есть добрая традиция — дарить его жителям новые городские пространства. Главное условие создания объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – они должны реализовываться по идеям, предложениям самих жителей. По оценкам юных горожан, все получилось, как было задумано», – отметил Руслан Кухарук.

Сквер «Геолог», расположенный в микрорайоне многоквартирной жилой застройки, представляет собой многофункциональную площадку для отдыха жителей. Пространство оформлено с применением природных материалов, а архитектурные элементы и зоны отдыха связаны удобными пешеходными дорожками.

«Это девятый благоустроенный объект за последний месяц. Сквер очень востребован горожанами, здесь постоянно много людей», – отметил глава муниципального образования Сергей Маненков.

В рамках визита в Белоярский Руслан Кухарук также осмотрел выполненные работы по благоустройству дворовой территории жилых домов № 17 и 19 в 4 микрорайоне, которые были завершены за летний период текущего года. По словам главы района, работы выполнены по принципу инициативного бюджетирования.

Кроме того, в Белоярском завершен капитальный ремонт и благоустройство участка автомобильной дороги по улице Центральная, включая замену дорожного бордюра и асфальтобетонного покрытия, а также обустройство тротуаров и велодорожки.

«Когда мы обсуждали этот проект с представителями дорожного комплекса, определили, что работы на участке дороги должны быть выполнены в комплексе. Заменили не только дорожное полотно, но и сразу же выполнили ремонт тротуаров для того, чтобы не откладывать эту часть работ на другой период», – пояснил Сергей Маненков.