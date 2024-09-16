В Белоярском модернизировали Центральную районную библиотеку

В Белоярском состоялось торжественное открытие обновленной Центральной районной библиотеки, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». Библиотека стала победителем в конкурсе на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, и 22 августа 2024 года новые возможности библиотеки были представлены губернатору Югры Руслану Кухаруку во время его рабочей поездки в Белоярский район.

Реконструкция позволила библиотеке внедрить электронную выдачу книг, приобрести современное оборудование для образовательной деятельности с использованием VR-очков и записи подкастов. По данным сотрудников библиотеки, учреждение ежегодно посещают более трех тысяч читателей, и на его базе проходят мероприятия в рамках федеральных проектов «Пушкинская карта» и «Культура для школьников».

Губернатору Югры были также представлены специальные рабочие пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тактильную навигацию, аудиокниги, специальную литературу и рельефно-графические пособия.

Отметим, что Белоярский район уже третий год подряд входит в тройку самых читающих муниципалитетов Югры. Сегодня фонд Центральной районной библиотеки составляет 45 663 экземпляра книг. В честь 55-летия со дня образования города Белоярского в библиотеке было создано интерактивное пространство с архивными фотографиями и документами.

«Эта библиотека – это труды большой команды муниципального образования», – отметил Руслан Кухарук.