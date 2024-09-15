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​Югру посетила тревел-блогер Бабушка Женя

93-летняя путешественница Бабушка Женя приехала в Югру

​Югру посетила тревел-блогер Бабушка Женя
Фото и видео: «Югра Официально», Бабушка Женя / vk.com

Накануне Югру посетила 93-летняя тревел-блогер Бабушка Женя (Евгения Семёнова). Она путешествует всю свою жизнь, и вот недавно создала свою страницу в соцсетях, где делится уникальными кадрами своих поездок со всем миром, сообщает группа «Югра Официально».

«93-летняя путешественница стала одним из экспертов на интенсиве «Медиавдохновение. Истории, которые объединяют», где пообщалась с молодыми людьми, поделилась невероятной любовью к жизни, рассказала, что привело ее в социальные сети, и дала полезные советы о съемках трендовых видео и развитии блога», – указали в сообщении.

О своих впечатлениях от Югры и о том, как Бабушка Женя стала блогером, она рассказала в видеоролике.

Недавно Бабушка Женя совместно с Центром социальных медиа Югры сняли интересный клип. Путешественницу настолько вдохновил Ханты-Мансийск, что она решила рассказать о нем всему миру.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 53, комментариев: 0
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