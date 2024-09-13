Губернатор Югры и депутат Госдумы посетили форум «Добрино» в Ханты-Мансийске

Губернатор Югры Руслан Кухарук и депутат Государственной Думы, председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев посетили форум социального призвания «Добрино», организованный платформой Росмолодежь.События. Форум, который завершится 13 сентября, предлагает участникам погрузиться в сферу гражданского служения и освоить инновационные подходы к социальным вопросам. Работа форума организована по тематическим трекам, одним из крупнейших из которых является трек «Обучение служением» от Ассоциации Добро.рф.

Форум проходит на базе круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи «Добрино», открытого президентом России Владимиром Путиным в апреле 2024 года. Центр, являясь единственным в своем роде в стране, занимается развитием общественных инициатив, добровольчества и гражданского сектора. «Добрино» было выбрано для проведения форума не случайно: Югра занимает лидирующие позиции среди регионов России по поддержке некоммерческого сектора и социального предпринимательства.

Руслан Кухарук отметил важность создания центра «Добрино» с учетом мнений и запросов молодежи: «Важно наполнить это пространство теми смыслами, идеями и проектами, которые откликаются молодежи. Вместе с организаторами форума социального призвания соберем предложения от участников по оформлению нового центра. В свою очередь, для архитекторов и проектировщиков поставил задачу – создать все условия по их запросам. Главными хозяевами этой территории должны быть сами ребята».

Во время форума Кухарук и Метелев также обсудили сотрудничество правительства Югры с Ассоциацией «Добро.рф» по реализации совместных проектов центра «Добрино». Артем Метелев подчеркнул важность этой работы: «Национальная цель, над которой мы вместе сейчас работаем, – к 2030 году 45% молодых людей должны быть вовлечены в добровольческую общественную деятельность. Это очень амбициозная задача – по сути, каждый второй должен быть активистом. Одними мероприятиями и акциями ее не решить. Должна быть система, инфраструктура, законодательство, образовательные программы и много всего другого. На это направлен национальный проект "Молодежь и дети", который будет утвержден в ближайшее время. "Добрино" является частью этого проекта».

В настоящее время вблизи Ханты-Мансийска ведется строительство кампуса «Добрино», запуск которого планируется в 2027 году.