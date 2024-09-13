Глава Югры посетил инаугурацию губернатора Курганской области

Глава Югры Руслан Кухарук принял участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора Курганской области Вадима Шумкова (к слову, также выходца из Тюменской области). Мероприятие прошло в Кургане с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Тюменской области Александра Моора.

Вадим Шумков возглавлял Курганскую область с 2019 по 2024 годы, и по итогам Единого дня голосования 8 сентября вновь был поддержан большинством избирателей. Владимир Якушев в своем поздравлении подчеркнул: «Второй губернаторский срок – это двойная ответственность перед жителями. Вам предстоит не только сохранить все, чего Вы уже достигли, но и обеспечить дальнейшее развитие региона. Регион совершил рывок во всех ключевых отраслях экономики. Вы взяли хороший темп преобразований, и останавливаться ни в коем случае нельзя».

Губернатор Югры Руслан Кухарук также поздравил своего коллегу: «Рад был разделить с коллегой этот важный момент, передать поздравления от югорчан жителям Курганской области. Наши регионы сотрудничают не один год и, уверен, что в дальнейшем мы откроем новые возможности партнерства. Желаю Курганской области достигнуть всех поставленных задач и открыть перспективные направления развития».

В рамках визита Руслан Кухарук по приглашению Вадима Шумкова посетил Курганский индустриальный парк, где недавно один из резидентов – завод энергетических технологий – запустил производственную линию по выпуску полиэтиленовых труб больших диаметров. Эти трубы будут поставляться предприятиям жилищно-коммунального комплекса и энергетики Уральского федерального округа. «Это еще одно направление для потенциального сотрудничества между нашими регионами», – отметил Руслан Кухарук.