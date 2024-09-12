В Югре школьников оправят в туристические поездки по социальным сертификатам

Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа объявил о сборе заявок на получение социальных сертификатов для югорских школьников на туристические поездки. С начала года уже более 4500 школьников воспользовались возможностью совершить увлекательные путешествия по городам округа. В ближайшее время на портале социальных услуг Югры станет доступно еще более 350 сертификатов.

Проект, реализуемый ранее на условиях софинансирования из федерального и окружного бюджетов, в 2024 году продолжится исключительно за счет средств автономного округа. Губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение о продолжении проекта после многочисленных положительных отзывов от школьников, родителей и образовательных организаций.

До конца года социальные сертификаты смогут получить 5120 школьников 5-9 классов из общеобразовательных организаций Югры. Родители (законные представители) школьников, желающих принять участие, могут подать заявление на Портале социальных услуг Югры в разделе «Услуги туризма». Ознакомиться с доступными программами туров можно на сайте «Туризм в Югре».

Путешествия для школьников по сертификатам являются бесплатными; родители оплачивают только трансфер до места проведения тура и обратно, однако зачастую эту услугу организуют туроператоры по согласованию с родителями. Туры соответствуют всем требованиям безопасности: используются транспортные средства надлежащего уровня, проживание организовано в гостиницах категории не ниже «три звезды», предусмотрено трехразовое питание, а также посещение лучших музеев и достопримечательностей региона.

В 2024 году в Реестре исполнителей государственной услуги числятся 11 туроператоров по внутреннему и въездному туризму Югры.