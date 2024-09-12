В Кондинском районе прогуливались медведица с медвежатами

Жители городского поселения Куминский Кондинского района встретили в центре семью медведей. Они поделились видео с прогулкой медведицы и медвежат с телеграм-каналом «ОК, ХМАО!». Сейчас на территории организовали патрулирование, сообщает местная администрация в своих соцсетях.

«В целях устранения угрозы жизни и охраны здоровья населения, организовано патрулирование территории в вечернее время силами администрации поселения, экстренное реагирование на обращение жителей по фактам проявления медведей на территории поселения. Направлены обращения о незамедлительном принятии мер по урегулированию численности медведей в границах городского поселения Куминский в департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО, Территориальный отдел департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО, ОМВД по Кондинскому району», ‒ говорится в сообщении.

Также местная мэрия призывает земляков сообщать о любых фактах появления диких животных в пределах муниципалитета.