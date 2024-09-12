Югорчанин избежал смертельной угрозы благодаря профессионализму врачей СОКБ

Врачи СОКБ провели успешную операцию по спасению жизни 72-летнего жителя Югры, который поступил с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты и внутренних подвздошных артерий с разрывом и забрюшинной гематомой. Мужчина жаловался на боли в животе и низкое артериальное давление. Диагноз был подтвержден после проведения КТ-ангиографии.

«Это состояние является жизнеугрожающим, по статистике очень высока летальность у таких пациентов при отсутствии своевременного оперативного лечения. Пациент был экстренно доставлен в нашу больницу, где его консультировали сосудистый хирург и рентгенхирург. Было принято решение о проведении эндоваскулярного протезирования аорты. Все этапы операции тщательно спланировали, подобрали стендграфты под его размер аорты», − рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Павел Кан.

Операция длилась 3,5 часа, в ходе которой врачи успешно протезировали брюшной отдел аорты и подвздошные артерии, а также эмболизировали аневризму правой внутренней подвздошной артерии диаметром 10 сантиметров.

На сегодняшний день состояние пациента стабильное, а контрольное КТ показало полную изоляцию аневризмы от кровотока.