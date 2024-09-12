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​В ХМАО повысят качество медицины и откроют места для туристов

В Югре откроют межрегиональный центр профпатологии

​В ХМАО повысят качество медицины и откроют места для туристов
Фото: Руслан Кухарук / t.me

В Ханты-Мансийске откроют межрегиональный центр профпатологии. Он будет расположен в гостиничном комплексе «Югорская долина». Такое решение приняли в ходе встречи комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Югры, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«Межрегиональный центр профпатологии будет расположен в гостиничном комплексе «Югорская долина», который уже несколько лет не работает в полном объеме. Запрос на его открытие – колоссальный. При проведении крупных мероприятий, соревнований городу не хватает гостиничных мест. Одновременно – высокий запрос со стороны жителей на медицинские, реабилитационные услуги. Межрегиональный центр повысит качество медицинских услуг в округе, откроет новые возможности для оздоровительного и событийного туризма», ‒ говорится в сообщении.

По словам губернатора Югры, на территории гостиничного комплекса «Югорская долина» объединят современный медицинский блог и комфортную гостиницу.

«Поручил профильным департаментам проработать вопрос привлечения возможных инвесторов, составить техническое задание по оснащению медицинского блока всем необходимым, а также разработать современный план благоустройства прилегающей территории», ‒ добавил Руслан Кухарук.

На объекте планируют провести реконструкцию пяти корпусов и лечебно-диагностического блока. В данный момент уже закупили современное оборудование.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 90, комментариев: 0
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